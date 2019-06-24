بابل عاصمة السياحة العربية لعام 2021

رﺷﺢ المجلس اﻟـﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴـﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺪورﺗﻪ اﻟـ42، اﻟﺬي ﻋﻘﺪ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ المصرية اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2021.
وﺑﺸﺄن اﻃﻼق اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ للعراقيين في مصر أوﺿﺢ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ان "الموضوع ﻓﻨﻲ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر 4 ﺷﺮﻛﺎت ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻰ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻃﺮاد.
ﺑﺪوره، ﻗﺎل الامين اﻟﻌﺎم المساعد ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻦ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺨﺘﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع إن "المكتب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻧﺎﻗﺶ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴﻮدة وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻋﺎم 2102"، ﻣﺸﻴﺮا الى أن "المجلس اﻟﻮزاري اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ارﺗﺄى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء المتغيرات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ".
وأﺿﺎف أن "المكتب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﺳﺘﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ بين اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ في اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، وذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع المشترك ﻟﻮزراء اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ووزراء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ في الـ11 من كانون الاول عام 2018".
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