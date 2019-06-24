الان تتابع إيران: لا نريد التصعيد.. نرحب بأي تخفيف للتوترات بالمنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران ترحب بأي تخفيف للتوتر في منطقة الخليج في أعقاب أسابيع من تدهور علاقاتها بواشنطن.
ونسبت وكالة الطلبة للأنباء إلى المتحدث عباس موسوي قوله “نرحب بتخفيف التوترات في المنطقة. لا نريد تصعيد التوتر”.
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