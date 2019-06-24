ترامب: لست مستعداً لخسارة انتخابات 2020

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير مستعد لخسارة الانتخابات في 2020 التي يسعى للرئاسة فيها لأربعة أعوام أخرى، وفقا لمقابلة نشرت أمس الأحد.

واعترف الرئيس في المقابلة التي نشرتها قناة “إن بي سي نيوز” أنه غير مستعد لمواجهة الخسارة.

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وأكد “لست مستعداَ للخسارة. لا أحب الخسارة. لم أخسر كثيراَ في حياتي”.

وأطلق ترامب الثلاثاء الماضي رسمياً حملته لإعادة الانتخاب في مؤتمر انتخابي استغرق نحو ساعة ونصف أمام 20 ألف من أنصاره في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، أحدى الولايات الحاسمة في انتخابات نوفمبر 2020.

وكان المؤتمر شكلياً، لان ترامب قدم أوراق ترشحه لإعادة الانتخاب في اليوم الأول من رئاسته في 2017.

وقال: أتقدم أمامكم لتدشين رسمياً حملتي لولاية ثانية رئيساً للولايات المتحدة.