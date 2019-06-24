الان تتابع ترامب: لست مستعداً لخسارة انتخابات 2020 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير مستعد لخسارة الانتخابات في 2020 التي يسعى للرئاسة فيها لأربعة أعوام أخرى، وفقا لمقابلة نشرت أمس الأحد.
واعترف الرئيس في المقابلة التي نشرتها قناة “إن بي سي نيوز” أنه غير مستعد لمواجهة الخسارة.
وأكد “لست مستعداَ للخسارة. لا أحب الخسارة. لم أخسر كثيراَ في حياتي”.
وأطلق ترامب الثلاثاء الماضي رسمياً حملته لإعادة الانتخاب في مؤتمر انتخابي استغرق نحو ساعة ونصف أمام 20 ألف من أنصاره في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، أحدى الولايات الحاسمة في انتخابات نوفمبر 2020.
وكان المؤتمر شكلياً، لان ترامب قدم أوراق ترشحه لإعادة الانتخاب في اليوم الأول من رئاسته في 2017.
وقال: أتقدم أمامكم لتدشين رسمياً حملتي لولاية ثانية رئيساً للولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لست مستعداً لخسارة انتخابات 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.