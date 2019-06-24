الان تتابع إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله إن إيران لن تتراجع عن قرارها بتقليص بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى.
وقال عراقجي بعد اجتماعه مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، في طهران: الموقعون الأوروبيون على الاتفاق يفتقرون للإرادة لإنقاذ الاتفاق. قرارنا بتقليص الالتزام بالاتفاق النووي قرار وطني ولا رجعة فيه ما لم تلب مطالبنا.
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