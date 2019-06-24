"الخليج": هل تكون هذه الهزيمة المذلة درساً لأردوغان بأن يتواضع قليلاً؟

قالت صحيفة إماراتية، "ربما لم يدُر في خلد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول سوف تتحول إلى كابوس سياسي يقضّ مضجعه، ومضجع حزبه الحاكم، "العدالة والتنمية"، بعد الهزيمة المدوية لمرشحه، رئيس الحكومة السابق، بن علي يلدريم، أمام مرشح حزب الشعب المعارض أكرم إمام أوغلو..

ولفتت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365"- إلى أن حسابات حقل أردوغان لم تتوافق مع حسابات حقل الناخب التركي الذي أعلن رفضه للمرة الثانية، وبشكل أقوى، حزب العدالة.

وذكرت أنه في الانتخابات السابقة التي ألغاها أردوغان كان الفارق بين أوغلو، وبن علي يلدريم، أكثر من 13 ألف صوت بقليل، ورفض أردوغان النتيجة، بزعم وقوع عمليات تزوير، معتقداً أن مرشحه في حال إعادة الانتخابات سوف يحسم النتيجة لمصلحته بعد أن تم إعداد العدة اللازمة لنصر مؤزّر لم يتحقق، فإذا بمرشح المعارضة يعود على صهوة حصان أبيض، وبفارق أصوات أكثر بعشرات الأضعاف من المرة السابقة.

وأضافت أنه بعد فرز 99 في المائة من الأصوات انجلى غبار معركة حزب العدالة والتنمية عن هزيمة ثانية أقسى، وأمرّ من الهزيمة الأولى، إذ حصل أوغلو على 54.1 في المئة من الأصوات، مقابل حصول بن علي يلدريم على 45.1 في المئة.

Advertisements

وقالت عاند أردوغان صناديق الاقتراع، وشكك في العملية الديمقراطية، واستخف بخيار الناخب الإسطنبولي، وفرض على اللجنة الانتخابية العليا إعادة الانتخابات في المدينة التي يعتبرها ملك يديه، ودرة تاج " عرشه" الذي قال عنه "من يخسر إسطنبول يخسر تركيا"، عاقداً العزم على استعادة مجد لا يستحقه.. مشيرة إلى أن إسطنبول، قالت أمس، " لا " كبيرة لأردوغان، ورفضت كل محاولات تطويعها، كما رفضت التهديدات التي سبقت يوم الانتخابات، كأنها تقول له إنها ترفضه، وترفض حزبه الحاكم، وترفض سياساته، وإنها لن تكون كما يريده لها، بل ستكون كما تريد هي.

وأوضحت أن انتصار إمام أوغلو هو في الواقع انتصار لمدينة إسطنبول، ولأحزاب المعارضة التي قررت قبول التحدي، وقبلت بجولة انتخابات ثانية، وهو أيضاً انتصار للديمقراطية، ولخيار المواطن التركي الذي قرر تسفيه محاولات الالتفاف على الديمقراطية، وسرقة الانتصار من أصحابه.

وأضافت أنه بقدر ما يشكّله هذا الانتصار من إقرار بدور المعارضة، وأهميتها، وقدرتها على تحقيق الإنجازات، بقدر ما يشكل انتصارها هزيمة صاعقة لأردوغان، وحزبه، وفشلاً لسياساته المحلية التي أفقرت الشعب التركي، وضربت الاقتصاد في الصميم، وأيضاً فشلاً لسياساته الإقليمية والدولية التي وضعت تركيا في صف واحد مع الدول الخارجة على القانون، والداعمة للإرهاب التي تزرع الفوضى هنا وهناك، من دون رادع، إلا بما يتناسب مع طموحات "إخوانية" بدأت تخبو، وتتلاشى، ولا نصيب لها في الحياة.

وتساءلت الصحيفة في ختام افتتاحيتها .. هل تكون هذه الهزيمة المذلة، درساً لأردوغان بأن يتواضع قليلاً، ويتخلى عن أحلامه العثمانية التي أكل الدهر عليها، وشرب، ويعود إلى صوابه، والتوقف عن ممارسة "خزعبلات، وبطولات" لن يجني منها إلا الخيبة، والفشل؟ وحول موضوع آخر وتحت عنوان " إثيوبيا تقاوم الفوضى "