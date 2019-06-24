وزير إيراني يعترف بالهجمات الإلكترونية الأمريكية

اعترف قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني اليوم الإثنين بوقوع هجمات إلكترونية أمريكية على أهداف إيرانية، غير أنه قال إنها لم تكن ناجحة.

جاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شنت هجوماً إلكترونياً تم التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد.

وقال الوزير محمد جواد آذري في تغريدة على تويتر "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح".

وأضاف: "سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة... نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة... في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".