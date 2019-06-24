ترامب يتراجع عن تهديد إيران ويعود لتهدئة الأوضاع

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لهجة التهدئة بشأن الملف الإيراني، عبر تصريحات أدلى بها في مقابلة مع محطة "إن بي سي"، التلفزيونية، الأحد.

وقال ترامب إنه "لم يبعث برسالة إلى طهران ليحذرها من هجوم أميركي ألغاه لاحقا".

وأوضح ترامب لبرنامج "واجه الصحافة": "لم أبعث بهذه الرسالة. لا أسعى للحرب".

وكانت مصادر إيرانية قالت لـ"رويترز"، إن ترامب حذر طهران عبر سلطنة عُمان من هجوم أميركي وشيك، لكن ترامب ذكر أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وواصل ترامب حديثه في المقابلة: "أعتقد أن إيران تريد التفاوض وتسعى لعقد اتفاق" جديد، بخلاف الاتفاق الذي عقد عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.