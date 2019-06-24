شكرا لقرائتكم بالأدلة.. الحوثيون يفخخون الحديدة بأنفاق وخنادق طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية، بالأدلة كيف استغلت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً اتفاق السويد لتفخيخ مدينة الحديدة غربي اليمن بشبكات أنفاق طويلة ومتعددة، في خطوة منها تؤكد عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه.

وأظهرت المشاهد والصور الجوية التي وزعها الإعلام العسكري، مساء الأحد، العمل المتواصل الذي تبذله الميليشيات الحوثية لحفر خنادق وأنفاق متعددة وتلغيمها، وهي بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة وداخل الأحياء السكنية.

ولم تكتف الميليشيات بتفخيخ الطرقات العامة، بل أقدمت على حفر أنفاق تحت المنازل والمباني السكنية وتقطيع الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها بمدينة الحديدة بأنفاق ملغمة تهدد حياة أبناء المدينة.

كما أظهرت المشاهد أنفاقا كثيرة استكملت الميليشيات الحوثية تلغيمها وردمها وأخرى لا تزال قيد الإنشاء، في خرق واضح للقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الأعمال.

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وتستخدم الميليشيات الحوثية في حفر الأنفاق أدوات مختلفة، ونادراً ما تستخدم الجرافات كي لا تلفت الانتباه.

"جرائم حرب"

يذكر أن استخدام الأنفاق وتلغيمها في الحروب داخل المدن يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

يشار إلى أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار طالب مراراً ممثلي الميليشيات الحوثية في اللجنة تسليم خرائط الأنفاق وحقول الألغام داخل مدينة الحديدة وفي كامل مناطق الساحل الغربي، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض من الميليشيات.

وكانت فرق الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة اكتشفت وفككت أنفاقاً ملغمة في الأحياء السكنية والمناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي كان آخرها نفق بطول 20 متراً مليء بالبراميل المتفجرة تحت الخط العام قرب الدوار الكبير البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة.