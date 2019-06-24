هاشم: بري سعى امس الى تخفيف التوتر بين الاشتراكي والمستقبل

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى ان "​لجنة المال​ انطلقت من مبدأ مقاربة بعض بنود الواردات التي تحمل أعباء على الطبقات المتنوعة سواء مدنيين او عسكريين فأخذت على عاتقها ان تبحث في المقابل عن واردات بديلة"، معتبرا ان "هناك الكثير من الابواب التي يمكن مناقشتها لتأمين الواردات و​كتلة التنمية والتحرير​ أخذت على عاتقها الا تسير بفرض ضرائب ورسوم على الطبقات الفقيرة".

وفي حديث اذاعي اكد هاشم أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لم يتوان يوما عن القيام بواجبه ودوره الوسطي والجامع لكل الاراء وهو نقطة التقاء لدى كل القوى لما يمثله من دور وقد سعى امس الى تخفيف حدة التوتر بين الاشتراكي و​المستقبل​".