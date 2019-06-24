مخزومي: نضع خارطة طريق لتطبيق المراقبة والمحاسبة على موازنة 2020

اكد رئيس حزب ​الحوار الوطني​ ​فؤاد مخزومي​ لن نتنازل عن حقوق المواطنين في دراسة ​الموازنة​ ولكننا نعلم اننا ستقر لانهم يملكون الاغلبية، ولكننا عندما نقول مآخذنا على الموازنة، عليهم هم أن يقولوا لماذا مرّت الموازنة بهذا الشكل.

واضاف في حديث تلفزيوني: "المصاريف و​العجز​ الذي شهدناه في موازنة العام الماضي لا ينذر بأي وضع إيجابي قادم إن بقي الوضع على حاله، والرقم 7.59 بالمئة التي ذكرتها ​الدولة​ ليست سوى كلام ولا تفيد المواطن ولا مصالحة"، مشيرا الى ان البنود التي أضيفت الي الموازنة من أجل تحسين الدخل العام لم تمس سوى جيب المواطن ومعاشات التقاعد وهذا الأمر غير مقبول.

وشدد على ان كل ما نحققه اليوم، هو ان المجلس يضع خارطة طريق لتطبيق المراقبة والمحاسبة على موازنة 2020، ولن نقدر على تطبيق ما نريد في موازنة 2019.