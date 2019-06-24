الأمن العام: توقيف 24 شخصا بجرائم مختلفة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف ثمانية عشرة شخصاً بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية، وثمانية اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية، وثمانية اشخاص بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

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