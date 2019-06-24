أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي كان وسيبقى ضد تطبيق ضريبة الدخل على ​تقاعد​ العسكريين والمدنيين كحد سواء، وكل إصلاح مطلوب لأنظمة التقاعد، يجب أن يجمع بين الاجراءات الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله:موقفنا كان وسيبقى ضد تطبيق ضريبة الدخل على تقاعد العسكريين والمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.