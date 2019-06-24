توقيف مواطن بتهمة محاولة القتل في المساكن الشعبية في صور

أوقفت مخابرات الجيش المواطن ح.ح الذي حاول ليل اول امس قتل المختار خ.ا في مكتبه في المساكن الشعبية في صور بعدما اقتحمه شاهرا رشاشا حربيا من نوع كلاشينكوف في وجهه. وقد احيل الموقوف الى الجهة القضائية المختصة.
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