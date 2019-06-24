أهالي كفريا قضاء زغرتا ينوهون بدور وزارة الثقافة في وقف الحفريات بمكان وجود آثار في البلدة

نوّه أهالي كفريا في قضاء زغرتا، بدور وزارة الثقافة والوزير محمد داوود، في وقف الحفريات في مكان وجود آثار في البلدة.
واصدر الأهالي بيانا اشاروا فيه الى ان "اثر أعمال الحفريات التي تقوم بها شركة ويلكو لبيع الدواجن ومشتقاتها في بلدة كفريا في قضاء زغرتا، بهدف إنشاء مداجن للشركة المذكورة، تبين من خلال عمليات الحفر، وجود آثار قديمة العهد، وفور تبلغ وزارة الثقافة بذلك، أرسلت لجنة للكشف على الآثار، وتوجهت الى الأجهزة المختصة بطلب وقف الحفريات التي تسهم بطمس جزء من حضارة لبنان وتاريخه."
وأهاب أهالي كفريا "بدور القيمين على وزارة الثقافة وعلى رأسهم وزير الثقافة محمد داوود، وحرصهم على حماية تاريخ لبنان وبلدتهم،" ووجهوا "الى الوزير داوود والى رئيس مديرية الآثار سركيس خوري أسمى آيات التقدير والامتنان والوفاء،" معولين "على عزمه وحكمته لحماية حضارة لبنان العريقة وثقافته المشعة".
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