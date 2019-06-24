أهالي كفريا قضاء زغرتا ينوهون بدور وزارة الثقافة في وقف الحفريات بمكان وجود آثار في البلدة

نوّه أهالي كفريا في ​قضاء زغرتا​، بدور ​وزارة الثقافة​ والوزير ​محمد داوود​، في وقف الحفريات في مكان وجود آثار في البلدة.

واصدر الأهالي بيانا اشاروا فيه الى ان "اثر أعمال الحفريات التي تقوم بها شركة ويلكو لبيع الدواجن ومشتقاتها في ​بلدة كفريا​ في قضاء زغرتا، بهدف إنشاء مداجن للشركة المذكورة، تبين من خلال عمليات الحفر، وجود آثار قديمة العهد، وفور تبلغ وزارة الثقافة بذلك، أرسلت لجنة للكشف على ​الآثار​، وتوجهت الى الأجهزة المختصة بطلب وقف الحفريات التي تسهم بطمس جزء من حضارة ​لبنان​ وتاريخه."

وأهاب أهالي كفريا "بدور القيمين على وزارة الثقافة وعلى رأسهم وزير الثقافة محمد داوود، وحرصهم على حماية تاريخ لبنان وبلدتهم،" ووجهوا "الى الوزير داوود والى رئيس ​مديرية الآثار​ سركيس خوري أسمى آيات التقدير والامتنان والوفاء،" معولين "على عزمه وحكمته لحماية حضارة لبنان العريقة وثقافته المشعة".