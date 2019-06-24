موظفو مستشفى حاصبيا الحكومي يعلنون التوقف عن العمل وعدم استقبال المرضى

صدر بيان عن موظفي ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ اعلنوا فيه "التوقف عن العمل وعدم استقبال المرضى بكافة اقسام المستشفى باستثناء الحالات الطارئة وتقديم الخدمات لمرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي وذلك احتجاجا على عدم قبض رواتبهم للشهر السابع على التوالي".

وأشار البيان الى ان "نظرا لان لا من حل قريب يلوح في الافق رغم كل الوعود، ستتخذ خطوات تصعيدية اذا لم تتحرك الجهات المعنية وتعمل على تحقيق مطالبهم المحقة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وضاغطة لم يعد بامكان الموظفين في المستشفى تحملها."