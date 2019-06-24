مقتل 11 عسكريا من تشاد في هجوم لجماعة "بوكو حرام"

قتل 11 عسكريا تشاديا على الأقل في كمين نصبه لهم مسلحون من جماعة "​بوكو حرام​" الإرهابية، بمنطقة بحيرة تشاد غربي البلاد. وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدّدا لهجمات جماعة "بوكو حرام" منذ حزيران 2018، حيث سُجّلت 9 هجمات في الأراضي التشادية، وفي نهاية آذار قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدّمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.

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