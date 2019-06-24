إيه بي سي : بناء ميناء جديد في استراليا قادر على استيعاب قوات المارينز الاميركية

أفادت شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية، أنّ كانبيرا تعتزم بناء ميناء جديد على الساحل الشمالي للبلاد قادر على استيعاب سفن حربية ضخمة تابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، وذلك في إطار الجهود الرامية للتصدّي للوجود المتنامي للصين في المنطقة.
ونقلت شبكة التلفزيون الوطنية الأسترالية عن عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين قولهم إنّ الميناء سيبنى في "غلايد بوينت" على بعد حوالي 40 كيلومتراً من مدينة داروين، عاصمة الإقليم الشمالي التي أجّرت بشكل مثير للجدل ميناءها الخاص لشركة صينية في عام 2015.
وميناء داروين التجاري فيه أصلاً منشآت عسكرية وتزوره باستمرار سفن حربية أميركية، لكنّ "إيه بي سي" قالت إنّ الميناء الجديد سيوفّر للسفن الحربية البرمائية الأميركية الضخمة قاعدة أكثر سرية وأقل ازدحاماً.
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