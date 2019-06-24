الخارجية الهندية: نفتخر بوضعنا العلماني والدستور يكفل الحريات

ردت وزارة الخارجية الهندية على الانتقاد الأميركي الذي ورد في تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الحرية الدينية، مؤكدة ان "الهند تفخر بوضعها العلماني ومكانتها كأكبر ديمقراطية وكمجتمع تعددي ملتزم منذ أمد بعيد بالتسامح والاحتواء".
وشددت على ان "الدستور الهندي يكفل الحريات الأساسية والحرية الدينية لكل المواطنين بما في ذلك الأقليات. ويشكل المسلمون 14 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة".
وقال تقرير وزارة الخارجية الذي نُشر يوم الجمعة إن بعض كبار مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ألقوا في العام الماضي "كلمات تحريضية" ضد الأقليات الدينية.
وراجع التقرير وزارة الخارجية الأميركية هجمات تعرضت لها أقليات خلال 2018، وقال: "إن هجمات حشود من الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد طوائف الأقلية لا سيما المسلمين استمرت طوال العام وسط شائعات بأن الضحايا تجاروا في أبقار أو ذبحوها من أجل لحومها".
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