الخارجية الهندية: نفتخر بوضعنا العلماني والدستور يكفل الحريات

ردت وزارة الخارجية ​الهند​ية على الانتقاد الأميركي الذي ورد في ​تقرير​ سنوي ل​وزارة الخارجية الأميركية​ بشأن ​الحرية الدينية​، مؤكدة ان "الهند تفخر بوضعها العلماني ومكانتها كأكبر ديمقراطية وكمجتمع تعددي ملتزم منذ أمد بعيد بالتسامح والاحتواء".

وشددت على ان "​الدستور​ الهندي يكفل الحريات الأساسية والحرية الدينية لكل المواطنين بما في ذلك الأقليات. ويشكل ​المسلمون​ 14 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة".

وقال تقرير وزارة الخارجية الذي نُشر يوم الجمعة إن بعض كبار مسؤولي حزب ​بهاراتيا جاناتا​ الهندوسي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​ ألقوا في العام الماضي "كلمات تحريضية" ضد الأقليات الدينية.

وراجع التقرير وزارة الخارجية الأميركية هجمات تعرضت لها أقليات خلال 2018، وقال: "إن هجمات حشود من الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد طوائف الأقلية لا سيما المسلمين استمرت طوال العام وسط ​شائعات​ بأن الضحايا تجاروا في أبقار أو ذبحوها من أجل لحومها".