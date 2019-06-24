عبداللهيان: السعودية والامارات والبحرين يلعبون بالنار التي سوف يحترقون فيها

حذّر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي ​حسين امير عبداللهيان​، ​السعودية​ و​الإمارات​ و ​البحرين​ من التلاعب بالأمن الإقليمي، مشيراً إلى أنه "قامت السعودية و الإمارات و البحرين بتلاعب الأمن الإقليمي مع تحویل أرضها إلی الأجانب و الإجراءات الجاسوسية للطائرة المسيرة والأعمال الإستفزازية الأميركية"، مضيفاً: "ليس لديهم فهم مناسب للأمن والإستقرار المستدامين، ويلعبون بالنار التي سوف يحترقون فيها".

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