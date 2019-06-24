سليم عون لـ"النشرة": الحكومة ستعمل على 3 ملفات بالتوازي وفشل أي ملف يفشّل كل الاهداف

اعتبر عضو ​لجنة المال والموازنة​ وتكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ أن أهمية العمل على موازنة العام 2019 وبالرغم من التأخير باقرارها نحو 6 اشهر تكمن بانتظام العمل المالي بعد سنوات من عدم اقرار موازنات، لافتا الى أن الحالية تؤسس للمقبلة التي يتم العمل على ان تصدر بوقتها، اي ان يبدأ مجلس الوزراء بالعمل عليها في شهر آب على أن يتم ارسالها بين ايلول وتشرين الاول الى مجلس النواب. وأوضح أن لجنة المال لم تلغِ أية مادة من مواد موازنة 2019 قبل تأمين الايرادات اللازمة، باعتبار انه ليس اصلا من صلاحيتها رفع العجز، ومهمتنا ان نحافظ على الخفض الذي حددته الحكومة شرط ان يتمّ بواقعيّة الارقام ويتحقق فعليا بالمضمون.

واستغرب عون في حديث لـ"النشرة" استباق البعض موضوع ​التعيينات​ باثارة اشكاليّات، لافتا الى انّ العمل الحكومي على هذا الملف سيترافق مع معالجة الوضع الاقتصادي ودراسة خطة "ماكنزي" والانطلاق بتطبيق مقررات "سيدر". وقال: "بنهاية المطاف مجلس الوزراء سيد نفسه في التعيينات وهو يضع الآلية التي يراها مناسبة، وبالتالي لا موجب لاستباق الموضوع، خاصة من قبل الافرقاء المشاركين بالحكومة الذين يمكن أن يثيروا الأمر داخلها للاتفاق". وذكّر بأن "هذه الحكومة اصلا أجرت تعيينات عسكرية وأمنية ودبلوماسية وغيرها، وبالتالي قسم لا بأس به مر من التعيينات على أساس آلية اعتمدت واتفاقات تمّت بين مكوّناتها، لذلك فان الموضوع ليس بجديد أو طارىء ويمكن استكماله كما كان يحصل". وأضاف: "أما اتهامنا بالمحاصصة فعملية استباقيّة، هدف من يقوم بها أن يحفظ مكان او حصّة له في هذه التعيينات. علما ان دستورنا يقول بالتوافق وفي حال تعذر ذلك، وهنا نتحدث عن استثناءات، نتّجه الى التصويت بأكثرية الثلثين ونتمنى ألاّ نصل لذلك". وشدد على ان أحدا لا يستطيع أن يختصر الكفاءة بفريقه السياسي، ولذلك ندعو كل الفرقاء لتقديم أسماء أكفّاء منهم لنحصر المنافسة بينهم.

وأشار عون الى 3 مواضيع أساسية ستعمل عليها الحكومة في المرحلة المقبلة وهي مترابطة، والمعالجة لا تنجح الا بنجاح الـ3، وهي: ​النازحون السوريون​، الوضع الاقتصادي و​مكافحة الفساد​ والاصلاح، موضحا انه سيتم العمل عليها بشكل متواز، وفشل أي واحدة يفشّل كل الاهداف.

وردا على سؤال حول ملفّ النازحين، لفت عون الى ان "التيار" لا ينظر اليه من حيث التفاؤل او التشاؤم او القدرة، "ففي كل تاريخنا وعملنا، لم ننظر لأي ملفّ حسب صعوبته انما حسب أهميّته وتأمين الحقوق، ونبقى متمسكين بحله ما يسمح بتجاوز كل العقبات والحواجز". وقال: "لذلك نصر على الحل ولن نترك ايّة وسيلة لن نستخدمها لضمان عودتهم، وليس سرا أن أكثر من بصيص أمل يكمن حاليا بالمبادرة الروسية، من هنا وجوب تركيز العمل عليها كمنطلق للتغيير برأي ​المجتمع الدولي​ من جهة مع قسم كبير من شركائنا في الداخل اللبناني، باعتبارهما تؤخران الحلّ، أي القرار الدولي بعدم عودتهم وابقائهم ورقة ضغط بوجه السلطات السوريّة، اضافة لفريق لبناني يتماهى مع هذا القرار الدولي". وأضاف: "نحن نحرص على ألاّ نكون نسعى لتنفيذ مصلحة لبنانيّة اي عودة النازحين، ونضحّي بمصلحة لبنانية أخرى أي الاستقرار الداخلي".

وأشار عون الى ان "اتهامنا بالعنصرية والطائفية انطلق منذ بداية الأزمة السوريّة، وهذه الاتهامات تتجدّد عند كل محطة". ولهؤلاء نقول: "فاقد الكرامة يصعب عليه فهمنا، ومن ليس لديه إنتماء لا يتقبل كلامنا، والطائفي لا ينظر إلينا إلا من خلال ديننا، والفتنوي لا يستسيغه أن نكون على تفاهم مع كل مكوّنات المجتمع اللبناني، والحاقد يصعب عليه أن يرانا أشدّاء صامدين، والفاشل يستفزّه نجاحنا، أما الجاهل فحدث ولا حرج".