وزير اتصالات إيران: هجمات أميركا الالكترونية لم تكن ناجحة

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وزير الاتصالات ال​إيران​يمحمد جواد آذريتأكيده ان "الهجمات الالكترونية التي شنتها ​الولايات المتحدة الأميركية​ ضد أهداف إيرانية لم تكن ناجحة". وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت بأنّ الولايات المتحدة شنّت هذا الأسبوع هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق ​الصواريخ​، وشبكة تجسّس إيرانية، وذلك بعد إسقاط الجمهورية الإسلامية طائرة استطلاع أميركية بدون طيار. وأضافت ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الذي عدل في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ردّاً على إسقاطها الطائرة الأميركية المسيّرة أثناء تحليقها فوق ​مضيق هرمز​، أذن سراً للقيادة السيبرانية الأميركية بشنّ هجمات إلكترونية انتقامية ضدّ ​طهران​.

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