بولتون يحذر إيران من اعتبار "التعقل" الأميركي "ضعفا"

حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران الأحد من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه "ضعف".
وقال بولتون قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفا" ، بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيّرة الخميس.
وأضاف "جيشنا أعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق".
وأشار بولتون الذي يزور إسرائيل لحضور اجتماع ثلاثي مقرر منذ وقت مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات و الروسي نيكولاي باتروشيف، إلى أن الظروف الحالية في المنطقة تجعل محادثاتنا تأتي في الوقت المناسب".
وفي تغريدة السبت، هدد ترامب بفرض عقوبات جديدة "كبرى" على إيران الإثنين.
وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات على طهران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى العام الماضي.
وقال بولتون "نتوقع الإعلان عن العقوبات الجديدة التي أشار الرئيس إليها الإثنين، ترقبوا".
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