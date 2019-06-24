بولتون يحذر إيران من اعتبار "التعقل" الأميركي "ضعفا"

دبي - بواسطة محمد فارس © بريندان سميالوفسكي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتن في البيت الأبيض في واشنطن في 6 أيار/مايو 2019

حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران الأحد من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه "ضعف".

وقال بولتون قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفا" ، بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران ردا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيّرة الخميس.

وأضاف "جيشنا أعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق".

وأشار بولتون الذي يزور إسرائيل لحضور اجتماع ثلاثي مقرر منذ وقت مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات و الروسي نيكولاي باتروشيف، إلى أن الظروف الحالية في المنطقة تجعل محادثاتنا تأتي في الوقت المناسب".

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وفي تغريدة السبت، هدد ترامب بفرض عقوبات جديدة "كبرى" على إيران الإثنين.

وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات على طهران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى العام الماضي.

وقال بولتون "نتوقع الإعلان عن العقوبات الجديدة التي أشار الرئيس إليها الإثنين، ترقبوا".