ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في كمبوديا إلى 24

محمد اسماعيل - القاهرة - بنوم بنه- (د ب أ):

أعلنت الحكومة في كمبوديا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بعد يومين من انهيار مبنى تحت الإنشاء في مدينة سيهانوكفيل في كمبوديا إلى 24 شخصًا.

وتمكن عمال الإنقاذ من إخراج 24 مصابًا آخرين من تحت الأنقاض منذ انهيار المبنى المكون من سبعة طوابق في إقليم برياه سيهانوك جنوب غربي البلاد في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، مع مخاوف بوجود المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأزيل 75% من الأنقاض، وفقًا لبيان صادر عن حكومة المقاطعة اليوم الاثنين.

وقالت السلطات في إقليم برياه سيهانوك جنوب غربي البلاد إن القتلى تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 سنة.​