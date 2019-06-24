زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب شرق اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ): قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالًا قوته 5.5 درجة هز شرق اليابان، صباح اليوم الاثنين. وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو، موضحة أنها لم تصدر تحذيرًا من أمواج مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار.

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