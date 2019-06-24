جوتيريش يدعو لضبط النفس في إثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في إثيوبيا حيث اغتيل قائد الجيش وحاكم منطقة في ما وصفته الحكومة بـ"محاولة انقلاب"، داعياً الأطراف كافة إلى "ضبط النفس".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان الأحد، إنّ الأمين العام "يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الدموية التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع في إثيوبيا".

وأضاف أنّ جوتيريش "يدين" هذه الأحداث و"يدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى التحلّي بضبط النفس ومنع العنف وتجنّب أي عمل يمكن أن يقوّض السلام والاستقرار في إثيوبيا".

ورحّب الأمين العام في البيان "بالتزام رئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا ضمان سوق مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة".

وجدّد جوتيريش التأكيد على أنّ "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة دعم حكومة إثيوبيا في جهودها لمواجهة التحديات المستمرة".

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وفي وقت سابق قتل رئيس أركان الجيش الأثيوبي برصاص حارسه الشخصي بعيد ساعات من مقتل حاكم منطقة أمهرة في أعمال عنف وصفت بأنها "محاولة انقلاب" ضدّ حكومة المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أحمد أبيي في بيان عبر تويتر عن حصول "محاولة انقلاب منسقة ضدّ الحكومة المحلية في منطقة أمهرة".

وأشار إلى أنّ حاكم منطقة أمهرة أمباشو ميكونين وأحد مستشاريه "توفيا متأثرين بجروحهما" التي أصيبا بها في هجوم قاده رئيس جهاز أمن منطقة أمهرة الجنرال أسامينو تسيغي.

وقتل جنرال متقاعد كان يقوم بزيارة لرئيس هيئة الأركان أيضاً في العملية.

وأوقف الحارس الشخصي الذي أطلق النار، لكن رئيس جهاز أمن منطقة أمهرة أسامينو تسيغي تمكن من الفرار بحسب مصادر أخرى.

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