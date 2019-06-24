عقب الانقلاب الفاشل.. جوتيريس يدعو لضبط النفس بإثيوبيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الحكومة الإثيوبية في جهودها لمواجهة التحديات المستمرة، معربا عن قلقه العميق إزاء الوضع في إثيوبيا عقب اغتيال قائد الجيش وحاكم إقليم أمهرا في محاولة انقلاب فاشلة، داعيا إلى ضبط النفس.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريس في بيان: إنّ الأمين العام "يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الدموية التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع في إثيوبيا".

وأضاف أنّ جوتيريس يدين هذه الأحداث ويدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى التحلّي بضبط النفس ومنع العنف، وتجنّب أي عمل يمكن أن يقوض السلام والاستقرار في إثيوبيا".

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ورحّب الأمين العام في البيان بالتزام رئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا بضمان تقديم مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة.

كانت الحكومة الإثيوبية أعلنت أن رئيس أركان الجيش سيري ميكونين، قُتل برصاص أحد حراسه، إثر محاولة انقلاب فاشلة شهدها إقليم أمهرة، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الإقليم ومستشاره.. وتشكلت قوى أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لمتابعة الأوضاع في الإقليم.

وظهر آبي أحمد بالزي العسكري على التلفزيون الرسمي، للإعلان عن عملية إطلاق النار على الجنرال سيري ميكونين، متهما "جهات مأجورة" بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في أمهرة.. وأعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرة شمالي البلاد، مساء السبت.