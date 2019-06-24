يعقوبيان: التيار الوطني الحر يفبرك الإشاعة وينفيها لتذهب الحقيقة بظهر الإشاعة

أكدت النائبة ​بولا يعقوبيان​ أن "​التيار الوطني الحر​ يفبرك الإشاعة وينفيها، وهناك أكثر من فريق يقومون بذلك"، مشيرةً الى انه "وذلك عن ما يكون لان عندما يكون هناك خبر حقيقي لا تدقق الناس ولا تنظر، وتذهب الحقيقة بظهر الاشاعة".

وفي حديث تلفزيوني لها، اوضحت يعقوبيان أن "هذه الممارسة عمرها عشرات السنين، وهناك شخص جاء ويظن نفسه ذكيا جدا أكثر من باقي الناس يكرس هذا المفهوم".

ولفتت الى ان "الدعاوى القضائية بيني وبين رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ مستمرة، الا ان الدعوى التي اتقدم بها تبقى متوقفة"، معتبرةً أن "هناك ضغط كبير على ​القضاء​ وهذا واضح امام الناس"، داعيةً المواطنين الى "التحقق من الخبر".

وأشارت يعقوبيان الى أن "كل ما اقوم به انني اقول لهم اشبعوا وتوقفوا، أنا ما افعله أنني أكافح واتحدث عن الجميع، الا أنني أرى لغة انحطاط بوجهي يقابلني بها بعض مكاتب التيار الوطني الحر الإلكترونية".

واوضحت أن "كل الأحزاب لديها ناس تستخدم لغة معينة، ولكن لا أحد وصلت به الأمور كما يتصرف هؤلاء"، متوجهة الى باسيل مؤكدةً انه "اذا كنت ان تسعى يوما لأن تصل الى منصب ما عليك ان تثقف ناسك على القليل من الرقي الذي يليق بدولة وبرجال دولة".