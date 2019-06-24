جعجع لباسيل: "روق على سمانا شوي"

اكّد رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ انّ العلاقة بينه وبين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ صلبة واستراتيجية. وفي حديث صحافي كشف جعجع انه "مستعد للقاء مع رئيس الجمهوررية ​ميشال عون​ في اي وقت"، منتقداً مواقف رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ طالباً، مضيفا :""يروق على سمانا شوي".

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