الجمهورية: بعثة اميركية استقصائية في بيروت لمتابعة القضية السورية

وصلت الى بيروت بعثة اميركية استقصائية إلى بيروت تضم عدداً من اعضاء الكونغرس والديبلوماسيين برئاسة دانا سترول من اجل متابعة القضية السورية وتداعياتها على المنطقة.

وعلمت ​صحيفة الجمهورية​ انّ "الوفد سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ اليوم، على ان يلتقي لاحقا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ قبل ان يلتقي وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وقادة عسكريين وأمنيين".