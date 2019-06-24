وصلت الى بيروت بعثة اميركية استقصائية إلى بيروت تضم عدداً من اعضاء الكونغرس والديبلوماسيين برئاسة دانا سترول من اجل متابعة القضية السورية وتداعياتها على المنطقة.
وعلمت صحيفة الجمهورية انّ "الوفد سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، على ان يلتقي لاحقا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري قبل ان يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل وقادة عسكريين وأمنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: بعثة اميركية استقصائية في بيروت لمتابعة القضية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.