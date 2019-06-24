غوتيريس يدعو لضبط النفس في أثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​ عن قلقه العميق إزاء الوضع في ​إثيوبيا​ بعد اغتيال قائد ​الجيش​، داعياً كافة الفرقاء إلى ظبط النفس ومنع ​العنف​ وتجنّب أي عمل يمكن أن يقوّض السلام والاستقرار في إثيوبيا.

ورحّب الأمين العام في البيان، بالتزام رئيس الوزراء و​حكومة​ إثيوبيا ضمان سوق مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة، مجددا التأكيد على أنّ ​الأمم المتحدة​ لا تزال ملتزمة دعم حكومة إثيوبيا في جهودها لمواجهة التحديات المستمرة.

يذكر ان مساء السبت قتِل رئيس أركان الجيش الأثيوبي برصاص حارسه الشخصي بعيد ساعات من مقتل حاكم منطقة أمهرة في أعمال عنف وصفت بأنها "محاولة انقلاب" ضدّ حكومة المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.