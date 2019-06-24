خارجية الصين:الرئيس سيشارك في اجتماع قادة روسيا والهند والصين

أكدت ​وزارة الخارجية الصينية​، أن رئيس بلادها ​شي جين بينغ​ سيشارك في اجتماع قادة ​روسيا​ و​الهند​ والصين على هامش قمة الـ 20 في مدينة أوساكا ​اليابان​ية، يومي 28 و29 حزيران.

في سياق آخر، نفى الناطق باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​، وجود لقاء مع الرئيس الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، على جدول أعمال الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، لاجتماعات ​قمة العشرين​ التي تعقد باليابان الأسبوع المقبل.

وقال بيسكوف إن مثل ذلك اللقاء "ليس مدرجا بالجدول"، وذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليميكين، بأنه من المحتمل عقد لقاء بين الرئيسين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بأن روسيا ستعيد علاقاتها مع ​أوكرانيا​، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية.