أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا قوته الأولية 5.5 درجة هز شرق اليابان صباح اليوم. وأوضحت الهيئة إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة ل​طوكيو​. وأضافت أنها لم تصدر تحذيرا من أمواج مد عاتية (​تسونامي​)، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.