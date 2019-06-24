زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر تانيمبار في إندونيسيا

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​، إن زلزالا شدته 7.5 درجة ضرب منطقة نائية في بحر باندا ب​إندونيسيا​ لكن لم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (​تسونامي​).

وأوضحت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا، ولم ترد ​تقارير​ عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار.