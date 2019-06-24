زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر تانيمبار في إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا شدته 7.5 درجة ضرب منطقة نائية في بحر باندا بإندونيسيا لكن لم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).
وأوضحت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا، ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار.
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