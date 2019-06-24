شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بموقف دولى حاسم لمعاقبة تركيا وقطر على دعمهما للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، المجتمع الدولى بضرورة اتخاذ موقف حاسم وواضح من كل من تركيا وقطر، لإجبارهم على منع دعم وتمويل الإرهابيين على مستوى العالم واستخدامهم فى تنفيذ مخطط الفوضى والعنف.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن دول العالم تعانى من تنامى موجة الإرهاب وسببها هو فى الدول الداعمة لهم وعلى رأسها قطر وتركيا اللتان ترسلان الأموال والأسلحة إليهم ويمولهم بالذخيرة والعتاد ومستلزمات الإعاشة.

وتابع عضو مجلس النواب: لابد من اتخاذ كافة الإجراءات التى تؤدى إلى غلق التدفقات المالية غير المشروعة من كلتا الدولتين وتجفيف منابعها فهى الأساس فى محاربة الإرهاب.

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