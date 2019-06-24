شكرا لقرائتكم خبر عن أفراد الأسرة الحاكمة في قطر يرفضون سياسات تميم الداعمة للإرهاب والان مع التفاصيل

فضح تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"،الممارسات القمعية التى تمارسها عصابة الدوحة المتمثلة فى نظام تميم بن حمد ووالده الذين يعلمون على الاستمرار فى مسلسل التنكيل بكل من يعارض الأمير المدلل تميم.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تميم نفذ خطة شيطانية تتمثل فى الزج بالعشرات من أفراد عائلته فى السجون والمعتقلات تفادياً لأى تحرك شعبى، وتابع:"حالة التوتر والقلق التى تعيشها عصابة الدوحة تأتى على خلفية تقارير تفيد أن 80% من الأسرة الحاكمة بقطر ترفض سياسات تنظيم الحمدين لكن كثيرين ممن يعارضون يخشون رفع اصواتهم حتى لا يتعرضوا إلى التنكيل".

ولفت التقرير إلى أن الـ80% من الأسرة الحاكمة ومعهم الشعب القطرى المغلوب على أمره يرفضون سياسة تميم الداعمة للإرهاب والتى تفتح أبواب الدوحة أمام المجنسين من الفرس والاتراك، خاصة وأن القطريين يشعرون أنهم غرباء فى بلدهم الآن.