زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة سواحل أندونيسيا

جدة - عمرو شويل جاكرتا- الخليج 365:

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 7.5 درجة ضرب منطقة نائية في بحر باندا بإندونيسيا اليوم الاثنين لكن لم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا. ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار.