شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لحوار لخفض التصعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أبو ظبي) دعت الإمارات أمس (الأحد) إلى الحوار والتفاوض لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة، إن التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها إلا عبر السياسة، مضيفا أنه يجب التعاون لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات. واعتبر أن الأصوات الإقليمية مهمة للوصول إلى حلول مستدامة.

دعت الإمارات أمس (الأحد) إلى الحوار والتفاوض لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة، إن التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها إلا عبر السياسة، مضيفا أنه يجب التعاون لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات. واعتبر أن الأصوات الإقليمية مهمة للوصول إلى حلول مستدامة.

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