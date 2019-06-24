شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصفّون مسلحيهم ويفخخون صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365»، أن مليشيا الحوثي نشرت ورش صناعة الألغام والمفخخات في الأحياء الشرقية والجنوبية للعاصمة صنعاء، مدعية أنها معامل صناعية مدنية، في خطوة أثارت استياء ومخاوف المدنيين. وأكد المصدر، أن أحد المعامل التي استحدثها الحوثيون في أحياء حزيز وخولان وسعوان، يقع بجوار السفارة الأمريكية، محذرا من أن انتشار مثل هذه الهناجر والورش المخصصة لتعديل الألغام والعبوات الناسفة وسط الأحياء ينذر بكارثة كبيرة، خصوصاً بعد مجزرة مدرسة الراعي التي قتل فيها أكثر من 15 طفلا وأصيب 100 آخرون نتيجة انفجار معمل ألغام.

وأضاف أن المليشيات تحاول التمويه على المعامل بإنشاء مناشر للأحجار أو إعلانات بأن المعمل لصناعة الإسفنج وتمنع دخول أو عمل أبناء الحي فيها، مؤكدا أن هذه الجريمة ليست الأولى بل هناك منازل حولتها المليشيات منذ انطلاق عاصفة الحزم واستهداف المعسكرات إلى مخازن لإخفاء الأسلحة والصواريخ على طيران التحالف.

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ويتعرض المدنيون في مناطق سيطرة المليشيات لاعتداءات مستمرة من قبل مشرفي الحوثي وتصل بعضها إلى التصفية المتعمدة خصوصاً أصحاب المحلات التجارية الذين يرفضون دفع مبالغ مالية دون أي وجه قانوني.

بالمقابل، أكد مصدر عسكري أن الحوثيين أعدموا أمس 30 من مسلحيهم في مزرعة الهبل بمديرية التحيتا على خلفية فرارهم من الجبهة، وأفاد شهود عيان بأن عناصر مسلحة تقوم بنقل جثث القتلى نحو مديرية زبيد.

من جهة أخرى، نفذ الجيش الوطني في محافظة الضالع أمس (الأحد) عملية نوعية على مواقع المليشيات في منطقة وينان شمال غربي مديرية مُريس ونجح في إفشال هجوم حوثي وقتل جميع أفراد المهمة الإرهابية واستولى على أسلحتهم ومعداتهم. فيما قتل 3 مدنيين من أسرة واحدة وجرح آخرون أمس إثر سقوط قذيفة حوثية على أحد المنازل في حيس (جنوبي الحديدة).