شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي السوداني» يطلب دمج المبادرة الإثيوبية والأفريقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أفادت مصادر سودانية أمس (الأحد) بأن المجلس العسكري الانتقالي السوداني طلب من الوسيط الإثيوبي دمج المبادرتين الأفريقية والإثيوبية وتقديمها في مسودة واحدة تحت المظلة الافريقية، مضيفة أن المجلس العسكري أبدى تحفظاً، لكن التحفظ غير مرتبط بتفاصيل التفاوض.

في حين أعلنت قوى الحرية والتغيير قبلولها للمبادرة الإثيوبية. ومن جهة أخرى، قررت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المقتلع عمر البشير أمس، إيداع طلب استئناف على التهم التي وجهتها له النيابة، والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع، موضحة بأن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعا واحدا للاستئناف.

وأكدت وفقاً لموقع «أخبار السودان»، أن البشير لا يواجه تهما أخرى عدا تلك التي أخطر بها، في حين قال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم أودعوا مذكرة الاستئناف أمس وإنهم يرون أن البيانات التي استندت إليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن الأخيرة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام، مشيراً إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء غير المشروع باعتبار أن المال أعيد للخزينة العامة، كما أن من حق الرئيس المعزول الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.