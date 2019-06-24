"تطوير العشوائيات": تم تنفيذ مشروعات تكلفت 20 مليارًا.. و150 ألف وحدة سكنية

كتب - معتز عباس:
قال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، المهندس خالد صديق: "إن خطة الصندوق كانت تستهدف المناطق الخطرة على المواطنين والأقل أمنًا"، مشيرًا إلى أنه تم حصر 357 منطقة غير آمنة على مستوي الجمهورية فور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" أن تكلفة المشروع تصل إلي 30 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ مشروعات تتجاوز تكلفتها 20 مليارًا، وجار تنفيذ وإتمام بعضها خلال الأشهر الستة...
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