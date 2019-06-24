مصادر للشرق الأوسط: محادثات الوفد الروسي في بيروت لم تحقق أي تقدّم

اشارت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "المحادثات التي أجراها الوفد الروسي خلال زيارته لبيروت لم تحقق أي تقدّم يمكن أن يدفع في اتجاه تزخيم المبادرة الروسية لعودة ​النازحين السوريين​ إلى بلداتهم وقراهم"، مؤكدة أن "المبادرة ما زالت تراوح مكانها وإن كانت ​موسكو​ تصر على تحريكها من حين لآخر، للإبقاء عليها حية لعل معطيات جديدة تتوافر من شأنها أن تضع الأمور على طريق التنفيذ ولو على مراحل".

ولفتت المصادر إلى ان "الوفد الروسي ركّز على أمرين، الأول يتعلق بتوجيه دعوة للبنان لحضور مؤتمر آستانة المخصص للبحث في ​الأزمة السورية​ وإنما بصفة مراقب، والثاني حض لبنان على أن يكون المعبر الإلزامي لإعادة إعمار سوريا في حال التوصل إلى حل سياسي للحرب الدائرة فيها"، مشددة على أن "لبنان سيلبي الدعوة الروسية لحضوره مؤتمر آستانة بصفة مراقب، لكنه لن يتورط في أي موقف يراد منه التركيز على هذا المؤتمر ليكون البديل عن مؤتمر جنيف الذي كان أدرج العناوين الرئيسية لإنهاء الحرب في سوريا على قاعدة توفير الظروف لإيجاد حل سياسي".

وأكدت المصادر أن التحفّظ اللبناني يبقى في محله وإن كانت الدعوة له تشمل الدول الواقعة في جوار سوريا، وعزت السبب إلى غياب دول أساسية معنية في الوصول إلى حل في سوريا، خصوصاً أن الحضور من غير الدول المشاركة بصفة مراقب يقتصر على تركيا وإيران و​روسيا​ وسوريا بممثلين عن النظام وأيضاً عن ​المعارضة السورية​.