مصادر أساتذة اللبنانية للأخبار:لم نعد نصدق سلطة لحس أركانها تواقيعهم

أوضحت مصادر أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ لـ"الأخبار" أن "الاستفزاز" بدأ ليلاً خلال حفل عشاء أقامه رئيس مجلس المندوبين ​علي رحال​ (​حركة أمل​) في منزله للضغط على المندوبين للعودة عن اضرابهم، في حضور وزير المال ​علي حسن خليل​ الذي وعد بإلغاء كلمة تدريجياً من نص المادة التي تطال المنح التعليمية، وبالتالي عدم المس ب​صندوق التعاضد​. وهنا هال المندوبين أن يطلق الوزير وعده من أحد المنازل بعدما كان رفض ذلك في الاجتماع الذي عقد في ​وزارة المال​ وعلّقت الرابطة الإضراب على أساسه".

وفي كل الأحوال، قالت مصادر الأساتذة: "لم نعد نصدق سلطة لحس أركانها تواقيعهم على اقتراح قانون معجل مكرر لإعطائنا ثلاث درجات، فكيف نثق بوعود شفهية؟".

وأكد مسؤول القطاع الجامعي في ​تيار المستقبل​ محمد الصميلي لـ"الأخبار" أن "أساتذتنا ملتزمون القرار النقابي بالاستمرار في الاضراب".

أما المسؤول التربوي في ​التيار الوطني الحر​ روك مهنا فأشار إلى أنّ "أساتذتنا أخذوا توجيهات حزبية بالعودة إلى التدريس منذ القرار الأول للهيئة التنفيذية للرابطة بوقف الإضراب، والتوجيهات سارية المفعول. فبين خيار الالتزام بقرار الهيئة النقابية وبين مصلحة 80 ألف طالب، سنأخذ الخيار الثاني، ثم أننا لسنا أعضاء في الهيئة التنفيذية و60% من مندوبينا صوتوا مع فك الإضراب و40% مع استمراره، وهؤلاء من المحسوبين وليسوا من المحازبين».

من جهته، لفت مسؤول ملف الجامعة اللبنانية في هيئة ​التعليم العالي​ في ​حزب الله​ يوسف زلغوط إلى انه "تركنا الحرية للأساتذة أن يلتزموا بقرار نقابتهم أو يعودوا إلى صفوفهم لكون ​العام الدراسي​ ومصير ​الطلاب​ باتا على المحك، وهناك خطر أن يخسر المتعاقدون ساعاتهم".