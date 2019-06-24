الشرق الأوسط: بري دخل على خط التهدئة بين المستقبل والاشتراكي

افادت معلومات لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ دخل على خط التهدئة بين ​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، مبدياً استياءه مما وصلت إليه الأمور. ونجحت الجهود في عقد اجتماع مساء جمع كل من وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ ومستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الوزير السابق ​غطاس خوري​ حيث تم الاتفاق على وقف السجال.

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