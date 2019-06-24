استغربت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ"الأخبار" ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري وهجمة نوابه، موضحة أن "العلاقة مع تيار المستقبل لم يحصل فيها تطور إيجابي، لكن في الوقت نفسه لم يحصل أي شيء يستدعي كل هذه الحملة"، معتبرة أن "ما قاله وزير الصناعة وائل أبو فاعور عن أن العلاقة مع تيار المستقبل ليست على ما يرام كان ودياً وينطلق من الحرص على التاريخ الذي جمع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط برئيس الحكومة سعد الحريري".
فيما رجحت أن يكون السبب "ذيول ما حصل في شحيم، ولا سيما أن البلدية حصل فيها انتخابات بعد الخلاف على المداورة، وربما النتيجة لم تأت على خاطر الحريري".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي للأخبار:ما قاله أبو فاعورعن العلاقة مع المستقبل كان وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.