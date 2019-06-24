مصادر التقدمي للأخبار:ما قاله أبو فاعورعن العلاقة مع المستقبل كان وديا

استغربت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في حديث لـ"الأخبار" ردّ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وهجمة نوابه، موضحة أن "العلاقة مع ​تيار المستقبل​ لم يحصل فيها تطور إيجابي، لكن في الوقت نفسه لم يحصل أي شيء يستدعي كل هذه الحملة"، معتبرة أن "ما قاله وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ عن أن العلاقة مع تيار المستقبل ليست على ما يرام كان ودياً وينطلق من الحرص على التاريخ الذي جمع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط برئيس الحكومة سعد الحريري".

فيما رجحت أن يكون السبب "ذيول ما حصل في شحيم، ولا سيما أن البلدية حصل فيها ​انتخابات​ بعد الخلاف على المداورة، وربما النتيجة لم تأت على خاطر الحريري".