6 معلومات عن مشروع المتحف المصرى الجديد المزمع الانتهاء منه فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير، وذلك خلال اجتماع له مع وزيرى الآثار والسياحة، وفيما يلى 6 معلومات عن المشروع الجديد. من المقرر انتهاء العمل وافتتاح المتحف المصرى الكبير نهاية عام 2020 . وضعت وزير السياحة خطة متكاملة للترويج لمصر لعام 2020 ويعد المتحف المصرى أحد أهم محاور هذه الحملة. خصصت وزارة السياحة جزءاً هاما عن المتحف الكبير في كافة الأجنحة السياحية التي تشارك بها مصر في مختلف دول العالم . الرئيس السيسى وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع وبمراعاة إبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية خلال العرض المتحفي. عرض وزير الآثار خطة الوزارة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف وببحيرة عين الصيرة .

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