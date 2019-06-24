بينهم مصريان.. التحالف العربي يكشف جنسيات جرحى هجوم مطار أبها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

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وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 سعودي و4 هنود ومصرييّن و2 من بنجلاديش.

وأشار في بيان للتحالف العربي إلى أن من بين المصابين 3 نساء (مصرية وسعوديتان) وطفلان من الجنسية الهندية، ونقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأضاف العقيد المالكي أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني".