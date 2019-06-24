غرق طفلين في ترعة رأس البر بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

لقي طفلين مصرعهما غرقًا، في إحدى الترع المطلة على طريق رأس البر القديم، في محافظة دمياط، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين أخطروا قوات الشرطة بالحادث.

ولقي "عبدالرحمن الشحات" 8 سنوات و"نور الدين موسى" 12 سنة، ويقيمان في قرية السنانية، مصرعهما غرقًا، وجرى انتشالهما ونقلهما إلى المستشفى المركزي، وتبين أن سبب الوفاة إسفيكسيا الغرق وجرى استخراج تصريح الدفن لتشييع جثماني الطفلين، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني.