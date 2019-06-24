مصرع 7 من ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قتل وجرح عدد من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "رازح" غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، بحسب "سكاي نيوز".
وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة "بني معين" بمديرية رازح، أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.
من ناحية أخرى، تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.
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