عاجل-شهيد و21 جريحا في الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية -رحمه الله-.

21 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة:

- 13 سعوديا

- 4 من الجنسية الهندية

- 2 من الجنسية المصرية

- 2 من الجنسية البنغلاديشية

- 3 نساء (مصرية وسعوديتان)

- طفلان من الجنسية الهندية

الوضع الصحي للمصابين

وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات:

- 3 حالات غادرت المستشفى

- 13 حالة إصاباتهم طفيفة

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- 3 حالات متوسطة

- حالتان حرجتان

الأضرار المادية

- تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج

- تضرر 18 مركبة

- بعض الأضرار المادية البسيطة.

وأضاف العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره) من نوع (ابابيل/ قاصف)، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.

تورط إيران في العمليات الإرهابية

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231.

واختتم العقيد المالكي تصريحه، بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.