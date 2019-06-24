كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف دعم الشرعية باليمن: 5 مصريين مصابين في حادث استهداف مطار أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الهجوم على ⁧مطار أبها⁩ الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستهداف المدنيين عمل إرهابي وحشي.

وأعلن إصابة 21 من المدنيين 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنغلاديشية ومن بين المصابين 3 نساء مصريات وسعوديتان وكذلك طفلان من الجنسية الهندية.

وأكد أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات غادر منهم (3) المستشفى ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

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وتابع: "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأوضح أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية